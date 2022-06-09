محاولات جديدة من حمو بيكا للعودة لنقابة الموسيقيين

بدأ مؤدي المهرجانات حمو بيكا، الطرق على عدة أبواب من أجل العودة من جديد تحت مظلة نقابة الموسيقيين، التي قررت عدم التعاون معه مجددا منذ أن سقط في اختبار الأصوات الأخير لعام 2021، وتم وضع اسمه ضمن الممنوعين من الغناء داخل الأراضي المصرية.

حمو بيكا ينتظر موقف النقابة من التقدم لأداء اختبار الصوت

علمت «الوطن»، أن بيكا طلب توسط عدد من المطربين الشعبيين، من بينهم الفنان عبد الباسط حمودة، لكي يجري مكالمات مع أسرة مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، لكي يتم منح بيكا الفرصة من جديد، وعدم غلق باب الرزق عليه مرة أخرى.

حمو بيكا يستعين بالفنان عبد الباسط حمودة

من المقرر أن يتم فتح باب اختبار الأصوات من جديد خلال شهر يوليو المقبل، لكن حتى الآن، لم تحدد النقابة إمكانية مشاركة حمو بيكا من عدمها، خاصة أنه سقط في اختبار النقابة لعامين متتاليين 2020 و2021.

هاني شاكر: حمو بيكا لن يغني في مصر

كان الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، قال فى تصريحات لـ«الوطن» منذ أيام، أن النقابة تدرس بشدة موقف حسن شاكوش من العودة مرة أخرى للغناء، لكن موقف حمو بيكا مغلق لكونه غير مقيد بأي جدول من جداول النقابة، ولا يحق له الغناء بسبب رداءة صوته، ولكن يحق له الغناء في أي مكان خارج مصر ما دام يسمح له بذلك.

يذكر أن حمو بيكا، كان شارك مؤخرا في إحياء حفلات غنائية في المملكة العربية السعودية ودبي ولبنان وتونس والكويت.