شهود حريق سيارة «سوزوكي» ومصرع سيدتين في بنها: «ولعت فجأة»

أجرى المعمل الجنائي بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، قبل قليل، معاينة للسيارة الأجرة التي اشتعلت فيها النيران بشكل مفاجئ، أثناء سيرها على طريق «ميت العطار - طحلة»، بدائرة مركز بنها، في محافظة القليوبية، ورجحت المعاينة أن سببب الحريق يرجع إلى حدوث ماس كهربائي، تسبب في اشتعال النيران في السيارة، وانقلابها على جانب الطريق، مما أدى إلى مصرع سيدتين من بين الركاب، وإصابة 5 آخرين.

«الوطن» أجرت بثاً مباشراً من موقع حادث سيارة بنها المحترقة على طريق «ميت العطار - طحلة»، حيث أكد شهود عيان أن النيران اشتعلت في السيارة فجأة، وبسبب ذعر السائق حاول الخروج منها، مما تسبب في انقلابها على جانبها الأيمن، مما أسفر عن مصرع سيدتين، وإصابة 5 آخرين، بينهم سائق السيارة ونجله و3 من الركاب.

" href=" ">

نقل المصابين والجثتين للمستشفي

وأمرت أجهزة التحقيق بمركز بنها بالتصريح بدفن جثتي المتوفيتين في الحادث، وهما: «نجلا ف.»، 35 سنة، وأخرى تُدعى «صباح أ.»، من قرية «ساحل دجوى»، لقيتا مصرعهما في الحادث.

وأمرت جهات التحقيق بالاستعلام عن حالة المصابين وإمكانية سؤالهم، وهم: «الشحات حميدة»، 45 سنة، سائق السيارة، مصاباً بحروق في القدمين والذراعين، وابنه «محمود شحات حميدة»، 17 سنة، مصاباً بحروق من الدرجة الأولى، و«عبدالسلام محمد عبدالسلام»، 30 سنة، مصاباً بحروق في القدمين والذراعين، و«أحمد سعداوي محمد»، 40 سنة، حروق بكامل الجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بنها، وصرحت النيابة بدفن جثتي المتوفيتين، وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث.