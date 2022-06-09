خبير: مصر نفذت 32 ألف كيلو منذ 2014 ضمن المشروع القومي للطرق

قال الدكتور عماد نبيل، الخبير الدولي في مجال الطرق، إن تطوير البنية التحتية وإنشاء الكباري والطرق المختلفة في مصر ليس قاصرا على خدمة نقل البضائع، ولكن كذلك نقل الركاب وزيادة التجارة الداخلية وربط مصر بالعالم، وصممت مصر لتكون مركزا مهما للتجارة، لافتا إلى أنه منذ عام 2014 نفذت مصر 32 ألف كيلو جديدة من الطرق.

تطوير في كل المجالات في مصر

وأضاف «نبيل» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن التنمية المستدامة للدولة تهدف إلى تطوير الاقتصاد والزراعة والصناعة والطرق والإنتاج التعديني، وكل هذا يدخل ضمن رؤية الدولة 2030 بجانب إنشاء المدن الجديدة والمدن المليونية والمدن الذكية.

إطلاق المشروع القومي للطرق

وأوضح الخبير الدولي في مجال الطرق، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم في 8 يونيو 2014 حرص على إطلاق المشروع القومي للطرق من خلال عدة محاور وكباري جديدة لربط المدن الجديدة ببضعها، لافتا إلى المدن الجديدة في عهد الرؤساء السابقين لم تشمل تخطيط النقل، ما دفع كثيرًا من المواطنين للعزوف عن الذهاب للعيش في هذه المدن.