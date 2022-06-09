«تاون جاس» توضح طرق التعامل مع تسريبات الغاز في المنزل.. ابعد الموبايل

قالت شركة تاون جاس، إحدى شركات قطاع البترول العاملة في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، إنّ هناك تصرفات صحيحة عدة يجب أن يقوم بها أي شخص يشعر بوجود تسريب للغاز الطبيعي في منزله، حتى لا تحدث مشكلات كبيرة.

وأضافت الشركة، في فيديو خاص بها قامت بنشره، أنّ مواسير الغاز الطبيعي التي يتم تركيبها في المنازل آمنة، ويتم تركيبها وفق الاشتراطات السلامة العالمية، وفي حالة وجود رائحة الغاز، تنتشر في المنزل يجب التصرف بحذر شديد وتصرفات صحيحة حتى لا يتأذى أي شخص في المكان.

وأشارت "تاون جاس" إلى أنّ الغاز الطبيعي وزنه أقل من وزن الهواء، وهو ما يجعله يتركز في الأسقف والأماكن المرتفعة، لذا يجب تجنب أي شيء يمكن أن يتسبب في عمل وإصدار شرارات يمكن ان تؤدي إلى الاشتعال، ومنها مفاتيح الكهرباء، وإشعال أي مصدر للكهرباء، أو توصيل أو فصل الفيش الكهربائية.

عدم استخدام الهاتف في مكان التسريب

وأوضحت أنه يجب تجنب استخدام أي وسيلة اتصال في المكان الذي يتواجد به التسريب سوء الهاتف المحمول أو استخدام ريموت التكيف، أو التليفزيون؛ لإمكانية حدوث شرارة كهربائية أو إلكترونية من خلاله.

ولفتت إلى أنه يجب غلق المحبس الرئيسي للغاز الطبيعي الذي يوجد بجانب عداد الغاز؛ لإيقاف مصدر التسريب، وعقب ذلك يجب فتح منافذ التهوية الطبيعية في الغرفة مثل النوافذ والأبواب، وعقب ذلك يجب الخروج من المكان الذي يوجد به التسريب والاتصال على طوارئ الغاز الطبيعي على رقم 129.

فريق من الشركة لفحص المشكلة وحلها

وأوضحت أنه عقب ذلك سيتم إرسال فريق من الفنيين التابعين لشركة الغاز الطبيعي لفحص المشكلة، ومعالجتها بطريقة صحيحة وسليمة حتى لا تحدث أي مشكلة أو خطأ في التركيب أو تصليح العطل.

وأشارت إلى أنه يجب أن يتم أخذ بعض الاحتياطات عند استخدام الغاز الطبيعي مثل ترك الأبواب والنوافذ مفتوحة بشكل عام، وعدم العبث بفتحات التهوية الخاصة بالسخانات، وفي حالة انقطاع المياه يجب فصل الغاز عن السخان من خلال غلق محبس الغاز الطبيعي الخاص به؛ لتجنب تشغيل الغاز المفاجئ في حالة رجوع المياه.

وأكدت الشركة ضرورة التأكد من أن أي جهاز يعمل بالغاز الطبيعي يتناسب مع مواصفات الأمان الخاصة المصرية، وكذلك عدم القيام بأي تعديلات دون الرجوع لمختصي الشركات أو الاستعانة بغيرهم.