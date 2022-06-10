خالد عباس: مشاريع الإسكان استفاد منها نحو 3 ملايين مواطن

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الطرق تعد شريان للحياة من أجل تحقيق التنمية والتطوير، وهي البداية لتأسيس مجتمع جديد ناحج حتى لا يكون منعزل، لافتًا إلى الدولة نفذت عدة مشاريع في خاصة بالإسكان.

تنفيذ 800 ألف وحدة سكنية

أضاف «عباس» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن مصر نفذت 800 ألف وحدة سكنية وسلمت 600 ألف وحدة، استفاد منها 3 ملايين مواطن، ويجري العمل على مشروع سكن لكل المصريين لوحدات متوسطة مساحتها من 100 متر إلى 150 مترًا هذه الكميات الكبيرة لم يتم طرحها من قبل، وكان يجري إنشاء مبان شبه عشوائية وكان هذا يضر بالبنية التحتية، ولكن حاليًا لا توجد مدن عشوائية ويجري التخلص من الأماكن العشوائية، وإحلال مكانها مناطق مثل الأسمرات وغيرها.

سكن لكل المصريين

وأوضح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن بناء نحو مليون وحدة سكنية لم يحدث من قبل في مصر من قبل، ويوجد 600 ألف وحدة على الأقل تحت الإنشاء في مبادرة سكن لكل المصريين، لافتًا إلى أن محافظة القاهرة حدث بها نقلة كبيرة في جودة الحياة، جرى إزالة كل المناطق غير المخططة مع إنشاء مبادرة التمويل العقاري ليستطيع كل مواطن امتلاك شقة بسعر جيد، بتمويل فائدته 3% فقط وهذا يحدث لأول مرة.