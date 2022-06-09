المبادرات الرئاسية.. صحة المصريين على رأس أولويات الدولة.. «فيديو»

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي العديد من المبادرات الصحية التي وفرت كشفا وعلاجا مجانيا للمواطنين، وساعدت في تحسين جودة الحياة والحفاظ على صحة المواطن المصري من خلال تعزيز الوعي بأسباب الأمراض وعوامل الخطورة المؤدية إليها وكيفية الوقاية منها، مرورا بالفحص المبكر للأمراض وسرعة علاجها ووصولا إلى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لعلاج الأمراض لمنع تفاقمها أو الإصابة بمضاعفاتها وفقا لأحدث الإرشادات وبروتوكولات العلاج المعتمدة دوليا.

وعرض برنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وهدير أبو زيد، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «المبادرات الرئاسية.. صحة المصريين على رأس أولويات الدولة»، ومن أبرز هذه المبادرات المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، والتي تم إطلاقها عام 2018 تحت شعار 100 مليون صحة، حيث استهدفت الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي C، إلى جانب التقييم والعلاج من خلال وحدة علاج الفيروسات الكبدية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

ظهور نتائج المبادرة

وتضمنت المبادرة أيضا، توجيه من يتبين إصابتهم لتلقي العلاج في كل الوحدات والمستشفيات من أجل خفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية التي تمثل نحو 70% من الوفيات في مصر، وظهرت نتائج المبادرة في الإعلان عنها في نوفمبر 2021 بتقديم الدولة المصرية ملفها كأول دولة في العالم خالية من فيروس سي.

احتفال مصر بـ«100 مليون صحة»

واحتفلت مصر بهذا الحدث من خلال عرض شعار حملة 100 مليون صحة على بعض الأماكن التاريخية والأثرية في مصر وبعض المشروعات القومية، وفي مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، تم إجراء 1.3 مليون عملية جراحية منذ إطلاق المبادرة وحتى الآن، من أجل منع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة.