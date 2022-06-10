أحمد الطاهري: منهجية الجمهورية الجديدة تعتمد على الإصلاح

قال الإعلامي أحمد الطاهري، إن الدولة المصرية لديها منهج فكري منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية في يونيو 2014، واستهدف المنهج بناء دولة بحجم مصر لتحيا بما يليق بها، وهذا المنهج حققته الإرادة المصرية بفضل شعب عظيم وإرادة القيادة الوطنية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي استخدم بناء معرفي واضح وهو الإصلاح

أضاف «الطاهري» خلال تقديمه برنامج «كلام في السياسة»، على فضائية «Extra News» مساء الخميس، أن أي شخص يبحث في أحاديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما كان مرشحًا رئاسيًا يجد أن الرئيس يستخدم لغة واحدة بناءها المعرفي مستقيم وواضح وغاية واضحة، وهي الإصلاح مع تحقيق الأولويات الوطنية التي تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة.

أولويات وطنية جديدة للدولة المصرية

وأكد الإعلامي أحمد الطاهري، أن الأولويات الوطنية للدولة المصرية عملت على حشد طاقة المجتمع لتحقيق أهداف قومية من خلال قرارات حاسمية وجريئة وهذا ما جعل تأسيس الجمهورية الجديدة أمر منطقي وليس صدفة، لأن انتصارات الأمم لا تعرف الصدف، لافتًا إلى أن الجمهورية الجديدة التي يحيي فيها المصريون حاليا تتسع للجميع، مؤكدًا أن المرحلة منذ يونيو 2014 إلى يونيو 2022 ركزت على الإصلاح والتنمية المستمرة وإنشاء دولة متطورة تستخدم لغة العصر وناجحة في مختلف المجالات.