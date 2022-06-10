حمو بيكا يوجه رسالة رومانسية لزوجته: «سيدتي الأولى»

وجه مؤدي المهرجانات حمو بيكا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك رسالة حب لزوجته، معربًا عن دعمها ومساندتها له.

ونشر حمو بيكا صورة تجمعه بزوجته وعلق عليها قائلًا: «لو كل الدنيا وقفت ضدي فأنا متأكد مليون في المية إنك هتكوني معايا وفي ضهري، ربنا يخليكي ليا يا مراتي وحبيبتي ويحفظنا لبعض يا سيدتي الأولى».

حمو بيكا يحيي سلسلة حفلات في دبي

وأعلن منذ ايام مؤدي المهرجانات حمو بيكا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تعاقده مع شركة عربية لإحياء حفلات غنائية لمدة 6 أشهر في دبي.

ونشر حمو بيكا مقطع فيديو قال فيه: «إخواتي وحبايبي أهل العرب، تم التعاقد مع شركة في دبي لإحياء حفلات لمدة 6 شهور، انتظروا حفلات كتيرة هتعجبكم».

حفل حمو بيكا في دبي

وأحيا مؤدي المهرجانات حمو بيكا، منذ أيام حفل غنائي ضخم في دبي رفع شعار كامل العدد والذي روج له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لحفله في دبي ونشر «البوستر» الدعائي للحفل، وعلق عليه قائلًا: «احجز مقعدك الآن في دبي».

واستغل حمو بيكا تواجده في دبي وقام بعمل باديكير في احدي صالونات التجميل حيث نشر فيديو عبر حسابه بـ فيس بوك، وهو يجلس على أحد المقاعد، وحوله عدد من العاملين في صالون التجميل وهم يجرون له باديكير لأصابع يديه وقدميه وعلق قائلا: دي عملية جراحية، عايز أكتر من كده ايه؟.

ومازال حمو بيكا حتى الآن ممنوع من إحياء حفلات داخل مصر بسبب قرار نقابة المهن الموسيقية بسبب عدم حصولة علي شهادة.