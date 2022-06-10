متابعة لـ شيرين عبدالوهاب: «عايزة أموت».. والفنانة ترد: «أنا كمان»

أعلنت الفنانة شيرين عبدالوهاب عبر خاصية «ask» على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مرورها بأزمة نفسية.

وردت شيرين عبد الوهاب على أسئلة متابعيها، حيث قالت لها سيدة: «أنا نفسيتي وحشة، وحاسة إني عايزة أموت نفسي»، لترد شيرين: «أنا كمان شوفلنا حاجة لطيفة نموت بيها إحنا الاتنين».

وسألتها متابعة أخرى: «لو هو بيكرهني إزاي أخليه يحبني»، لتجيب شيرين قائلة: «مبدئيا لمي نفسك وكراهيته ليكي مش مؤذية لو كملتي مع واحد بيكرهك هتجيني على نقالة».

حفل شيرين في عيد الفطر

وكان آخر حفل لشيرين عبدالوهاب في عيد الفطر الماضي، وكان حفل غنائي ضخم في أبو ظبي والذي روجت له شيرين عبدالوهاب قبل أيام من إحيائه عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام قائلة: «جاهزين نحتفل بالعيد مع بعض؟ كل سنة وأنتم طيبين وحشتوني جدًا، مستنياكم في حفلة عيد الفطر المبارك يوم 4 مايو في الاتحاد أرينا أبو ظبي».

شيرين في رمضان 2022

وحققت الفنانه شيرين عبد الوهاب نجاحًا كبيرًا بأغنية «يا معافر» التي غنتها في اعلان لاحد البنوك المصريه.

والأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي وتوزيع نابلسي وحققت الاغنيه في 24 ساعة،من طرحها 10 ملايين مشاهدة على «فيس بوك» و5 ملايين مشاهدة على يوتيوب، كما تصدرت التريند.

وتقول كلمات الأغنية: «دايما في الصورة أسطورة.. وخطير مش أي خطورة وشديد.. وعنيك باصة على بعيد.. ربك مبيديش أبدا حمل تقيل.. غير للكتف اللي يشيل.. يا معافر.. كمل للآخر».