شيرين تكشف عن سبب انتفاخ بطنها في «يا معافر»: مصابة ببكتريا حلزونية

كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب عبر خاصية «ask» عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن سبب انتفاخ بطنها وظهورها وكأنها حامل.

وردت شيرين عبدالوهاب على سؤال أحد متابعيها عن سبب انتفاخ بطنها قائلة: «إزاي بطنك دي كلها في كواليس يا معافر وتقولي قولون مستحيل دي بطن حامل؟» لترد الفنانة قائلة: «عندك حق تقولي كده، أنا نفسي بحس إني والنبي في السابع وعلى وش ولاده كل لحظة، بس للأسف ده قولون وبكتيريا حلزونية، والتهاب في الإثني عشر».

وتلقت الفنانة سؤالًا آخر من إحدى المتابعات، قالت: «ندمتي لأنك حلقتي شعرك!» لترد شيرين عبدالوهاب: «طبعًا».

وتحرص شيرين في الفترة الأخيرة على التواصل مع متابعيها من خلال خاصية «Ask»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

شيرين تستأنف نشاطها الفني

وأعلنت شيرين عبدالوهاب في أول ظهور لها وتواصلها مع جمهورها عبر «إنستجرام»، أنها تستأنف نشاطها الفني من خلال طرح أغنيات سنجل خلال الفترة المقبلة، كما أنها تستعد لإقامة حفل غنائي في مصر خلال أغسطس المقبل، فضلًا عن إحياء حفل ختام مهرجان قرطاج.