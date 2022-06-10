الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلي على جنوب دمشق

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءاتها ليس فقط في الأراضي الفلسطينية اللمحتلة، بل شملت الأراضي السورية، بقصفها بعض النقاط جنوب العاصمة السورية «دمشق»، ما أسفر عن إصابة مدني، فيما أطلقت قوات الاحتلال، قنابل مضيئة غرب«جنين» شمال الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن اندلاع حريق كبير في أراضي قرية رمانة.

الدفاع الجوي السوري يسقط أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية

وتصدى الدفاع الجوي السوري، لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط جنوب مدينة «دمشق» وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وكانت وكالة «سبوتنيك» الروسية، قالت في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن سكان العاصمة «دمشق»، سمعوا صوت انفجار قوي باتجاه الريف الجنوبي الغربي للمدينة

وقال مصدر عسكري سوري، لوكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، إنه في تمام الساعة04:20 صباحا بتوقيت دمشق « 03:20 بتوقيت القاهرة»، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط جنوب مدينة دمشق.

وأشار المصدر العسكري السوري، إلى أن العدوان الإسرائيلي، أسفر عن إصابة مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

اندلاع حريق كبير في أراضي قرية رمانة جراء قنابل إسرايل المضيئة

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قنابل مضيئة غرب مدينة «جنين» الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن اندلاع حريق كبير في أراضي قرية رمانة، وجاءت النيران، على مئات أشجار الزيتون، فيما قالت مصادر أمنية والدفاع المدني لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن طواقم الدفاع المدني، علمت السيطرة على النيران المشتعلة.

محكمتا إسرائيليتان تمددان اعتقال 9 أسرى من «جنين».. وجيش الاحتلال يزعم مصادرة أموال لـ«حماس»

ومددت سلطات الاحتلال في محكمتي «سالم» و«الجلمة»، اعتقال 9 أسرى من «محافظة جنين» شمال الضفة الغربية المحتلة، بذريعة استكمال التحقيق لهم.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، مصادرة أكثر من مليون ومئة ألف شيكل «أكثر من 328 ألف دولار أمريكي» كانت مخصصة لأنشطة حركة «حماس» في «بلدة حلحول» الواقعة في جنوبي الضفة الغربية المحتلة، موضحة أن قوات الاحتلال داهمت محل يشتبه في استخدامه مركزا لإدارة أموال مخصصة لتمويل أنشطة إرهابية تابعة للحركة حيث صادرت أموالًا كانت مخصصة لأنشطة إرهابية.