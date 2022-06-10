قطع المياه عن 12 منطقة في شرق القاهرة وشبرا الخيمة.. اعرف المواعيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر منشور على صفحتها الرسمية بـ«فيس بوك»، عن قيام شركة مياه الشرب بالقاهرة بقطع المياه عن عدد من المناطق في شرق العاصمة ومدينة شبرا الخيمة، نظرًا لتنفيذ أعمال صيانة بأحد الخطوط قطره 1500 مم بمحطة مسطرد ولحام خطي 600 مم و800 بشارع أحمد عرابي.

مواعيد انقطاع المياه في شرق القاهرة

وأكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه سيجري قطع المياه عن مناطق «عين شمس الشرقية بالكامل - الشيراتون - الكلية الحربية»، اليوم الجمعة 10 يونيو 2022، بدءا من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 5 صباح غدٍ السبت.

قطع المياه عن 9 مناطق في شبرا الخيمة

وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن قيام شركة مياه الشرب بالقاهرة بقطع المياه في تمام الساعة 12 منتصف ليل اليوم الجمعة، وحتى الساعة 8 صباح غدٍ السبت عن مناطق «بهتيم - مسطرد - عزبة رستم - إبراهيم بك - عزبةعثمان - بيجام أم بيومي - منطي - المنشية».

وأرجعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، سبب انقطاع المياه عن مناطق «بهتيم - مسطرد - عزبة رستم - إبراهيم بك - عزبةعثمان - بيجام أم بيومي - منطي - المنشية»، لقيام شركة مياه القليوبية بأعمال لحامات بخطي قطر 600 مم و800 مم بشارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة.