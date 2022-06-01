قطع المياه 8 ساعات عن عدة مناطق في القاهرة غدا

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه غدا الخميس الموافق 2 يونيو لمدة 8 ساعات متواصلة، عن عدة مناطق مختلفة بمحافظات القاهرة الكبرى.

وأضافت شركة مياه الشرب عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنّ المناطق الذى ستشهد قطع المياه هي كل من:

مناطق انقطاع المياه في القاهرة الكبرى

- منطقة المستثمرين بزهراء المعادي والمقطم.

- منطقة زهراء مدينة نصر بالكامل.

- مناطق المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة بمدينة الأمل «عزبة الهجانة سابقا».

وأرجعت الشركة أسباب قطع المياه طوال تلك المدة، إلى أعمال التطوير التي تشهدها منطقة المستثمرين بزهراء المعادي، وعمل بعض الصيانة على خط المياه 1200 مم.

وأكدت الشركة أنّ عملية انقطاع المياه، ستبدأ من العاشرة مساء غد الخميس الموافق 2 يونيو، وتستمر حتى السادسة من صباح الجمعة الموافق 3 يونيو.

سيارات مياه للمناطق المتأثرة من الإصلاح

وناشدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المواطنين والمستشفيات والمراكز الطبية وأصحاب المخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة انقطاع المياه، موضحة أنّها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب، تكون موجودة في الميادين والمناطق المتأثرة بعملية قطع المياه، كما ستكون متاحة لأي منطقة حال طلبها، وذلك من خلال الأتصال بالخط الساخن على رقم 125 من أي هاتف أرضي.

وفي سياق متصل، تواصل الشركة القابضة للمياه، حملاتها اليومية والمستمرة في عدد كبير من قرى ومدن ومحافظات الجمهورية، لتوعية المواطنين بضرورة الحفاظ على مياه الشرب، وترشيد الاستهلاك.