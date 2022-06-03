مواعيد قطع وإعادة ضخ المياه في القاهرة وأسوان.. تعرف المناطق المتضررة

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مواعيد انقطاع وإعادة ضخ المياه في بعض بسبب إجراء أعمال الصيانة اللازمة للشبكات.

أماكن انقطاع المياه اليوم وصباح غد

وأعلنت الشركة القابضة قطع المياه عن بعض المناطق في أسوان بينها «شارع السماد من كوبري الإسعاف وحتى منطقة المطحن - الجزيرة - الحصايا منطقة الشادر - منطقة أرض الجميلي»، بدء من الساعة العاشرة مساء اليوم وحتى صباح غد، السبت الموافق الرابع من شهر يونيو الجاري 2022.

إحلال وتجديد خط مياه الشرب الحلقي

وأشارت الشركة إلى أن سبب قطع المياه في المناطق الواقعة بنطاق عمل شركة مياه أسوان هو استكمال أعمال إحلال وتجديد خط مياه الحلقي بشارع السماد.

سيارات مياه للمناطق المتأثرة

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان المواطنين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال لافتة إلى أن الشركة توفر سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة ويتم طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

إعادة ضخ المياه بعد انتهاء من صيانة خط زهراء المعادي

وأكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة إعادة ضخ المياه، منذ قليل، بمناطق «المستثمرين بزهراء المعادي والمقطم، زهراء مدينة نصر بالكامل، المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة بمدينة الأمل «عزبة الهجانة سابقا»، بعد الانتهاء من أعمال التطوير بمنطقة المستثمرين في زهراء المعادي، وأعمال لحام لخط 1200 مللي.