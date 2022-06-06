قطع المياه في 3 محافظات بالصعيد والدلتا.. اعرف المناطق

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن انقطاع المياه في عدد من المناطق بالشركات التابعة لها في القليوبية والفيوم وأسيوط لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه وتحويل المرافق ببعض الخطوط.

انقطاع المياه في القناطر للغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عبر منشور علي الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية اعتباراً من الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، لافتا إلى أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

قطع المياه بالفيوم وسنورس لتحويل المرافق بالخطوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، في بيان إعلامي لها اليوم، عن انقطاع مياه الشرب بسبب أعمال تحويل المرافق للخط قطر 300 مم نوع اسبستوس بمنطقة دلة على بحر دار الرماد بمدينة الفيوم لمدة 10 ساعات متواصلة بدءا من الساعة 10 مساء اليوم وحتى الساعة 8 صباح يوم غدٍ الثلاثاء، لافتا إلى أن المناطق المتأثرة هى «منطقة دله بمدينة الفيوم، قرية الإعلام بمركز الفيوم، قرى جرفس - الكعابى - أبو عيطة بمركز سنورس».

غسيل وتطهير وتعقيم مروق بالقوصية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن خروج محطة مرشحات القوصية من الخدمة اليوم الاثنين من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثامنة مساء يوم غد الثلاثاء، ما يؤدي إلى قطع المياه عن منطقة القوصية لأعمال غسيل وتطهير وتعقيم مروق رقم 1.

سيارات مياه نقية بسعات مختلفة وبصفة دورية بالمناطق المتأثرة

وأخطرت مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد المواطنين بمواعيد البدء في الأعمال التنفيذية طبقا للإجراءات الاستباقية المعمول بها وبالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، حتى يتمكن الأهالي بمنطقة القوصية من توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة خروج المحطة من الخدمة، لافتا إلى أن الشركة توفر سيارات مياه نقية بسعات مختلفة وبصفة دورية بالمناطق المتأثرة خلال الساعات المقبلة.