خريطة قطع المياه وإعادة الخدمة تدريجيا في المحافظات.. اعرف المناطق

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن انقطاع وضعف المياه في عدد من المناطق الواقعة في نطاق عمل محافظة الاسكندرية وإعادة ضخ المياة تدريجيا لحي السويس التابع لشركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي بعد الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة محطة الصرف الصحي بمنطقة زرب وإصلاح مجمع خطي طرد المحطة.

مواعيد قطع المياه بمناطق غرب محافظة الاسكندرية

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبرمنشور علي الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن قطع المياه بـ 7 مناطق غربي المدينة بدءًا من الساعة 12 ظهر اليوم الأربعاء الموافق 8 يونيو الجاري 2022، بسبب أعمال صيانة وإصلاح كسر مفاجئ لخط المياه المغذي لغرب المدينة قطر 1000 مم.

المناطق المتأثرة بقطع المياه نتيجة اعمال الصيانة واصلاح الكسر

وقالت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبرمنشور علي الصفحة الرسمية على «فيس بوك» أن المناطق التي ستتأثر بقطع المياه نتيجة الصيانة وإصلاح الكسر بالخط المغذي للمنطقة هي «المكس - الورديان - القباري - الدخيلة - البيطاش - الهانوفيل - الكيلو 21».

وأوضحت أن الكسر المفاجئ للخط الناقل للمياه والمغذي لغرب المدينة قطر 100 مم بمنطقة نجع إسو سيؤدي لضعف وانقطاع المياه.

عودة الخدمة والمياه بالضغوط الطبيعية عقب انتهاء الإصلاح

وأكدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبرمنشور علي الصفحة الرسمية علي موقع «فيس بوك» علي عودة الخدمة والمياه بالضغوط الطبيعية عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح مطالبه المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقناة اعادة ضخ المياه تدريجيا للمناطق الواقعه في نطاق حي السويس بعد الانتهاء من أعمال تطويرورفع كفاءة محطة الصرف الصحي بمنطقة زرب وإصلاح مجمع خطي طرد المحطة الأمر الذي ادي توقف رفع الصرف الصحي عن العمل وقطع المياه.