تفاصيل حبس تاجر مخدرات على «فيسبوك».. يروج لزبائنه في مدينة نصر

«بيعرض حشيش للبيع على فيسبوك» هذا ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة مع شاب بتهمة ترويج وبيع المواد المخدرة عبر موقع التواصل الاجتماعي، وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبينت تحريات المباحث أنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة.

تاجر مخدرات على فيسبوك

وأفادت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني والأمن العام) ومديرية أمن القاهرة، بنشاط أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية مقيم في دائرة قسم شرطة مصر القديمة تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش والترويج له عبر إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك متخذاً من منطقة مدينة نصر بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ضبط كمية من الحشيش مع عاطل

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال وجوده في دائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وسلاح أبيض، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء في تحريات المباحث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وألقي القبض على المتهم وعثر بحوزته على كمية من الحشيش وبمواجهتته اعترف بتفاصيل الواقعة.