ضبط 55 طربة حشيش في الغربية.. ومخدرات بمليوني جنيه في الإسكندرية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني - الأمن العام»، بالاشتراك مع مديريتي أمن «الغربية - الإسكندرية» نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم ومركز شرطة طنطا بالغربية وثان العامرية بالإسكندرية، أماكن لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وبتقنين الإجراءات جرى استهداف المتهمين.

مديرية أمن الغربية

وفي مديرية أمن الغربية، جرى ضبط 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الغربية، حال وجودهم بدائرة مركز شرطة طنطا، وبحوزتهم 55 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرامات، سلاح أبيض «خنجر»، سيارة، توك توك، مبلغ مالي، وهاتفين محمولين.

مديرية أمن الإسكندرية

وجرى ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب، حال وجوده بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرامات، ومبلغ مالي، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 900 ألف جنيه تقريبا، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

مكافحة المخدرات

واستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، حيث رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدة عناصر إجرامية، تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرتي قسمي شرطة «أول العامرية - برج العرب»، أماكن لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني - الأمن العام»، بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، وجرى استهدافهم وأمكن ضبطهم، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من مليون جنيه، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، واتخذت الإجراءات القانونية.