نيابة فايد تأمر بحبس «عاطل» بحوزته 400 «طربة حشيش»

أمرت نيابة فايد، في محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، بدائرة المركز، بغرض الإتجار بها.

واستمعت نيابة الإسماعيلية، خلال تحقيقاتها اليوم، إلى أقوال المتهم في الواقعة، وواجهته بتحريات المباحث الجنائية، والمضبوطات التي تم ضبطها في أحد المخازن، التي يخفي بها المواد المضبوطة.

تفاصيل سقوط عنصر إجرامي بترويج المخدرات

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، في وقت سابق، معلومات عن أحد العناصر الإجرامية، يقوم بترويج المواد المخدرة، خاصةً مخدر «الحشيش»، في دائرة المحافظة.

وعلى الفور، وجه مدير الأمن بتشكيل فريق من المباحث الجنائية، بإشراف اللواء طلعت عبدالهادي، مدير مباحث الإسماعيلية، والمقدم محمد جمال عمر، رئيس مباحث فايد، لضبط المتهم والمواد المخدرة.

تحريات المباحث تكشف تردد المتهم على مركز فايد

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتهم يتردد على دائرة مركز فايد، ويتخذ من بعض الأماكن في الظهير الصحراوي وبعض المزارع ملاذاً آمناً للإتجار في المواد المخدرة.

وأكدت التحريات التي قادها النقباء أحمد ممتاز، ومحمود عبداللطيف، وعلي طه، وزياد إسماعيل، وأحمد حفني، معاونو مباحث مركز فايد، قيام المتهم بدفن المواد المخدرة في باطن الأرض، ويقوم باستخراج كميات محددة لبيعها أولاً بأول.

وتتبع فريق البحث تحركات المتهم والأماكن التي يتردد عليها في دائرة المركز لمزاولة نشاطه الإجرامي، وتحديد أماكن اختبائه ومكان تخزين المواد المخدرة.

القبض على المتهم والتحفظ على المضبوطات

وتمكنت حملة مكبرة، برئاسة النقيب أحمد ممتاز، من إلقاء القبض على المتهم، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر «الحشيش»، وصلت إلى 400 «طربة»، تقدر قيمتها المالية بحوالي 2 مليون جنيه.

وتحفظت الشرطة علي المواد المخدرة المضبوطة، وحررت المحاضر اللازمة لعرض المتهم على النيابة المختصة بالمضبوطات، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.