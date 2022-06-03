متحف حليم في شيكاغو يحصل على 20 قطعة فنية للفن المصري الحديث من لندن

حصل معرض حليم للزجاج والوقت في شيكاغو والمملوك لأسرة رجل الأعمال المصري كميل حليم على 20 قطعة من أصل 20 قطعة بعنوان على ضفاف النيل، التي عرضت في في قاعة مزادات بونهام في لندن.

وقال المهندس كميل حليم إنه من أعظم القطع التي ربحها المتحف، وهي للرسام الراحل العالمي محمود سعيد، بالإضافة لعدد من التماثيل الفنية الرائعة للنحات آدم حنين وكذلك للفنان محمود موسى.

وأضاف أنه في إطار توسيع المتحف سيقيم معرض دائم للفن المصري الحديث، واعتبر أن الحصول على تلك القطع والتحف الفنية مع غيرها من التحف سيكون نواة المعرض، وهي فرصة لأنه للمرة الأولى في الغرب يقام معرض للفن المصري الحديث، حتى يشاهد الجمهور عظمة الفن المصري الحديث وهو ينافس أعظم الفنانين في العالم.

وأشار إلى أن الفنان الراحل محمود سعيد يجب أن ينال مرتبة أعلى بين الفنانين، فهو مثل فان جوخ، وكذلك الراحل العظيم محمود مختار من أفضل النحاتين في العالم، لذلك يحرص المتحف على الحصول على كل أعمالهم أو ما يخص الفن المصري الحديث في كل قاعات العرض سواء لندن أو دبي أو غيرهما، بالإضافة للحصول على مجموعة أخرى من أشهر الفنانين في تلك الفترة.

وأشار إلى دور كلية الفنون الجميلة في مصر التي تدرس ويخرج منها مئات الفنانين كل عام، وأنها من الكليات المتخصصة المرموقة في العالم كله.