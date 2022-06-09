أسعار النفط تتراجع مع فرض قيود جديدة في شنغهاي بسبب كورونا

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، لكنها لا تزال تحوم بالقرب من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، بعد أن فرضت أجزاء من شنغهاي إجراءات إغلاق جديدة بسبب «Covid-19»، على الرغم من أن الصادرات الصينية الأقوى من المتوقع في مايو قدمت دفعة لتوقعات الطلب.

الأسعار تتراجع

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أغسطس 0.2٪ إلى 123.25 دولارًا للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو 121.63 دولار للبرميل 0.3٪.

قفزة في صادرات الصين

وقفزت صادرات الصين في مايو بنسبة 16.9% عن العام السابق، حيث سمح تخفيف قيود كورونا لبعض المصانع بإعادة التشغيل، وهو أسرع نمو منذ يناير من هذا العام، وأكثر من ضعف توقعات المحللين.

وبينما كانت أرقام التجارة الصينية متفائلة، عكست أسعار النفط في النهاية مكاسبها المتواضعة السابقة.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق في OANDA لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، موضحًا: «من الأهمية بمكان الأخبار التي تفيد بإغلاق منطقة في شنغهاي اليوم، ما يعيد إحياء المخاوف من مرحلة أخرى من ضعف الصين بسبب سياساتها في أزمة فيروس كورونا»، بحسب «cnbc».

وأضاف «هالي»، ومع ذلك فإنه مؤشر على مدى شح الإمدادات أن النفط لم يتراجع بسبب تلك الأخبار اليوم.

فرض قيود إغلاق جديدة في شنغهاي

وبدأت أجزاء من شنغهاي في فرض قيود إغلاق جديدة يوم الخميس، حيث أُمر سكان منطقة مينهانج بالبقاء في منازلهم لمدة يومين للسيطرة على مخاطر انتقال العدوى.

وفي الوقت نفسه، استمر الطلب على البنزين في الصيف في الولايات المتحدة في توفير أرضية للأسعار.

انخفاض مخزونات البنزين الأمريكية

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة (EIA) يوم الأربعاء انخفاض مخزونات البنزين الأمريكية بشكل غير متوقع، ما يشير إلى مرونة الطلب على وقود السيارات خلال فترة الذروة في الصيف على الرغم من ارتفاع أسعار المضخات.

وقال رئيس أبحاث السلع في ING، وارن باترسون: «من الصعب أن نرى جانبًا سلبيًا كبيرًا في الأشهر المقبلة، حيث من المحتمل أن يشهد سوق البنزين مزيدًا من التشديد مع تقدمنا ​​في موسم القيادة».