زوجة حمو بيكا تتصدر الترند بعد مغازلته لها: سيدتي الأولى

تصدرت زوجة حمو بيكا ترند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مغازلته لها مساء أمس، من خلال صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي جعل الجمهور يتفاعل معهما.

وظهرت زوجة حمو بيكا من خلال نشره لصورة لهما عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك» وهما يتواجدان في مدينة دبي، وظهر وهو ممسك بيدها ووجه لها رسالة خاصة من خلال الصورة.

زوجة حمو بيكا تتصدر الترند

وقال حمو بيكا من خلال المنشور: «لو كل الدنيا وقفت ضدي فأنا متأكد مليون في المية إنك هتكوني معايا وفي ضهري، ربنا يخليكي ليا يا مراتي وحبيبتي ويحفظنا لبعض يا سيدتي الأولى».

وهو المنشور الذي جعل الجمهور يتفاعل معهما بشكل كبير، وكذلك مطربي المهرجانات، حيث حرص مطرب المهرجانات علي قدورة على التعليق على الصورة قائلا: «ربنا يخليكم لبعض يا حبايب قلبي»، وهناك أيضا مطرب المهرجانات علي التوت والذي علق لبيكا قائلا: «ربنا يفرح قلبكم يارب».

حفلات حمو بيكا

يذكر أن حمو بيكا يستعد خلال الأيام المقبلة لإحياء حفل غنائي كبير في أحد الفنادق في مدينة دبي، ويشارك معه في الحفل علي قدورة ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الحادية عشر مساء يوم غدٍ السبت الموافق 11 يونيو.

وكان قد أعلن حمو بيكا خلال الأيام الماضية عن تعاقده مع شركة تنظيم حفلات في مدينة دبي على إقامة عدد كبير من الحفلات خلال الستة أشهر المقبلة، وذلك داخل مدينة دبي وبمشاركة عدد آخر من الفنانين.