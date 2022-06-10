5 فتيات يصطدن الشباب الثري لممارسة الدعارة.. جلسة مساج بـ1000 جنيه

«جلسات مساج كاملة في أرقى نادي صحي»، كانت تلك الكلمات بمثابة إعلان على «فيس بوك»، لكن السر الكامن في الإعلان هو ممارسة الأعمال المنافية للآداب، وهو ما يعرفه جيدًا الزبائن والفتيات اللاتي نشرن هذا الإعلان، وبحسب تحريات المباحث فإن مجموعة نسائية اتخذت من نادي صحي في الجيزة مقرًا لممارسة نشاطهن الإجرامي وتحقيق مكاسب مالية بطرق غير مشروعة.

إعلان غامض لجلسات المساج

الفتيات الخمس، حسناوات وأعمارهن أقل من 30 سنة، بحسب تحريات المباحث، عرضن أنفسهن في صور مخلة على منصة فيس بوك مرفقة بكلمات شارحة عن إعلان لجلسات مساج، لكن السر في الإعلان كان الهدف منه جلب راغبي المتعة الحرام، وتواصلت الفتيات مع الزبائن وتم استدراج بعضهم خاصة من يرغب في دفع مبالغ مالية كبيرة.

مداهمة نادي صحي بالجيزة

نشاط الفتيات في الترويج للأعمال المنافية وممارستها رصدته أجهزة الأمن وداهمت النادي الصحي الذي كان بمثابة وكر لممارسة الدعارة وألقي القبض على الفتيات الخمس متلبسات بممارسة الدعارة مع عدد من الشباب وبمواجهتهن اعترفن بممارسة الدعارة نظير مقابل مادي، وتحفظت أجهزة الأمن على أدوات جنسية وعقاقير منشطة كانت المتهمات يقمن ببيعها أيضًا للزبائن.

الفتيات الخمس يعترفن بممارسة الدعارة والترويج لها

خضع المتهمون للتحقيق بتهم ممارسة الدعارة بأجر والترويج للأعمال المنافية للآداب على منصات التواصل الاجتماعي، وخلال جلسة التحقيق اعترفت الفتيات بنشاطهن الإجرامي وأنهن كن يجهزن لهذا النشاط منذ عدة أشهر وكانت مهمتهن اصطياد الشاب الثري لممارسة الدعارة، وعقب انتهاء التحقيقات قررت النيابة العامة حبسهن على ذمة التحقيقات.

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهمات الخمس وشابين داخل نادي صحي في الجيزة وعثرت على منشطات جنسية وأدوات وألعاب جنسية تم تحريزها وأحيل المتهمون إلى النيابة للتحقيق معهم.