5 سيدات ينشرن صورا على فيسبوك لترويج أعمال مخلة «السر في جلسات مساج»

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض علي تشكيل عصابي، لتسهيل استغلال المتهمات في الأعمال المنافية للآداب مع الراغبين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

صور فتيات

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، أكدت وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي يبدي من خلالها المُعلن استعداده لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية تحت ستار جلسات المساج بأحد النوادى الصحية بالجيزة.

تشكيل عصابي

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر النادى المشار إليه وأمكن ضبط تشكيل عصابى مكون من شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، 5 سيدات لعدد 3 منهم معلومات جنائية، وضبط شخصين من راغبي ممارسة الأعمال المنافية للآداب، وبمواجهتهم أقر أحد المتهمين بتزعمه التشكيل العصابى وقيامه بتسهيل استغلال المتهمات في الأعمال المنافية للآداب مع الراغبين.

ممارسة الأعمال المنافية للآداب

وأضاف الآخر بقيامه وإحدى السيدات بمعاونة المذكور وإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها لذات الغرض، وبمواجهة باقى المتهمات أقروا باعتيادهن ممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية، وبمناقشة المتهمين الآخرين أقرا بترددهما على النادي محل الضبط بقصد ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.