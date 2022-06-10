وظائف خالية في بنكي القاهرة ومصرف أبوظبي.. المؤهلات والتقديم

كشفت كل من بنك القاهرة ومصرف أبوظبي الإسلامي، عن حاجة كل منهما لشغل وظائف داخل عدد من القطاعات المصرفية داخل تلك المؤسسات البنكية، منوهًا كل منهما لعدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم للوظيفة التي يمكن التقديم إليها من خلال صفحة كل بنك منهما موقع التوظيف «لينكد إن».

وظائف بنك القاهرة

وأعلن بنك القاهرة عبر صفحته الرسمية على «لينكد إن» عن رغبته في شغل وظائف خالية داخل البنك منها مشرف الرقابة الداخلية بشروط كالتالي:

- شهادة جامعية، «يفضل درجة البكالوريوس في المحاسبة».

- خبرة لا تقل عن 3 - 8 سنوات في مجال الرقابة المصرفية.

- التواصل الفعال ومهارات التعامل مع الآخرين.

- المهارات التحليلية والاستقصائية.

- مهارات إدارة الوقت الجيد والالتزام.

كما نوه البنك عن حاجته لوظيفة محلل SOC بشروط كالتالي:

- أن يملك المتقدم للوظيفة خبرة من 0 إلى 2 سنوات خبرة سابقة في وظيفة مماثلة.

- حاصل على شهادة CCNA.

- يملك أساسيات الأمان - SEC401 «شهادة GSEC اختيارية».

- يستطيع المراقبة المستمرة وعمليات الأمن - SEC511.

- لدية شهادة Security + و Network + و Linux.

- يستطيع العمل كجزء من فريق SOC الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وفقًا لجدول المناوبة المتناوب.

- يملك إجراء فرز من المستوى الأول للتنبيهات الواردة في المشكلات أو الحوادث «التقييم الأولي لأولوية الحدث، أو التحديد الأولي للحادث لتحديد المخاطر والأضرار، أو التوجيه المناسب لطلب بيانات الأمان أو الخصوصية».

- يستطيع الأداء كقائد تقني لتحول عمليات المراقبة الأمنية لتوفير التحليل المتقدم وقدرات الاتصال والإرشاد لأعضاء الفريق المبتدئين.

- القيام بدور فعال في احتواء الأحداث حتى بعد تصعيدها حسب التوجيهات.

وظائف مصرف أبو ظبي الإسلامي

وعبر صفحة مصرف أبوظبي الإسلامي على موقع «لينكد إن»، فإن البنك في حاجة إلى محلل الائتمان بشروط هي:

- شهادة جامعية - كلية.

- من 1-3 سنوات من الخبرة ذات الصلة في تقييم البيع بالتجزئة.

- الفهم الكافي للأعمال.

- مهارات الائتمان والاستثمار والتحليل المالي وتحليل السوق المختصة.

- الفهم الجيد لتقنيات التقييم ومعرفة المنتج والظروف الاقتصادية ولوائح الاستثمار المصرفي.

- قدرات عرض وتواصل ممتازة.

- إجادة اللغة الإنجليزية.