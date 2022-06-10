وظائف خالية في بنك مصر للراغبين العمل في القطاع الحكومي.. فرصة للتقديم

تعد وظائف البنوك من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الشباب بشكل دائم ومستمر، وخصوصا البنوك الحكومية، ما يجعل العديد منها يحرصون على توفير فرص عمل للشباب بين الحجين والآخر، وأعلن بنك مصر عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» عن حاجته لعدد من الوظائف الخالية في فروعه المختلفة لخريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات.

وأوضح بنك مصر في إعلانه عن الوظائف الخالية عن تفاصيل تلك الوظائف، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة ومسئوليات وظائف بنك مصر، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف الخالية في بنك مصر لديه خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

- الاهتمام القوي والمهارات في إدارة التغييرمهارات ممتازة في الاتصال والتصور والعرض التقديمي ومهارات إعداد التقارير.

- أن يكون لديه سجل حافل لإدارة المشاريع المعقدة باستخدام منهجية وأدوات رشيقة.

- أن يكون لديه مسار مثبت لـ e2e واحد على الأقل أو أكثر من تدريب وتوجيه فريق التحول لتطبيق Agile.

- أن يكون معتمد من ICAgile أو Scrum Alliance Coach.

- مدرب لطرق العمل الرشيقة.

- أن يكون لديه مهارات القيادة والتوجيه القوية.

- أن يكون لديه خبرة قوية في تصميم وتطوير البرمجيات.

- أن يكون شارك في ما لا يقل عن 5 مشاريع تم تسليمها بنجاح باستخدام منهجيات Agile.

- أن يكون لديه ما لا يقل عن 2-3 مشاريع تتضمن تنفيذ Agile من طرف إلى طرف حيث لعبت دور Scrum Master أو Tech Lead.

- أن يكون لديه خبرة في تدريب 1-3 أشخاص في كل مشروع قمت بتسليمه.

- مبتدئ في ريادة الأعمال ويتمتع بدوافع ذاتية ولكنه أيضًا لاعب جماعي بحضور احترافي.

- أن يكون لديه خبرة في تطبيق مجموعة متنوعة من الأنماط والتقنيات الموثقة جيدًا لملء الفجوات المقصودة المتبقية.

مسؤوليات الوظائف

- يتولى المدرب الرشيق مسؤولية توجيه الأدوار المرنة الرئيسية في قطاع التحول الرقمي.

- سيقوم المدرب الرشيق بتدريب وتدريب فرق التوصيل والفرق الرشيقة على طرق العمل المرنة.

- يوفر الدور أيضًا التدريب والتوجيه للوظائف الأخرى الداعمة، على سبيل المثال المالية.

- يساعد الفرق على تبني القيم الأساسية المرنة، واعتماد مبادئ Agile وتطبيقها وتنفيذ ممارسات Agile.

- العمل كميسر والانخراط باستمرار في تحدي المعايير القديمة لطرق العمل لتحسين الأداء في مجالات الجودة والقدرة على التنبؤ والتدفق والسرعة.

- توفير التسهيلات والتدريب المستمر الذي يمكّن فريقك من التفوق في التطوير السريعقم بتيسير المناقشة المؤدية إلى اتخاذ القرار الجماعي وتحديد الأهداف وحل النزاعات عبر المصنع الرقمي للعميل.

- يقوم بتدريب مالكي المنتجات و Scrum Masters و Tech Leads داخل Client Digital Factory للتركيز على تقديم قيمة تجارية متزايدة مع الحفاظ على الثقافة الهندسية.

- يشارك في جلسات حل المشكلات مع قادة الفريق حول كيفية تطوير استراتيجيات طويلة الأجل وخرائط طريق تتوافق مع نهج Agile.

- يعقد دورات تدريبية مع أعضاء الفريق الجدد.

- ينقل الطريقة الجديدة للعمل مع مجموعات خارج المصنع الرقمي للعميل.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية في بنك مصر، إرسال السيرة الذاتية عبر الحساب الرسمي لبنك مصر على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن».