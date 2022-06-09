«البترول»: توصيل الغاز الطبيعي لـ 203 قرى ضمن «حياة كريمة»

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إنّ القطاع شهد خلال الثماني سنوات الماضية، طفرة حقيقية في مختلف الأنشطة البترولية، سواء إنشاء معامل للتكرير جديدة، كما شهد القطاع 8 مشروعات باستثمارات نحو 87 مليار جنيه، لتوفير المنتجات البترولية في السوق المحلي بجودة مرتفعة.

3 مشروعات بالبتروكيماويات و8 بالتكرير

أضاف «عبدالعزيز»، خلال اتصال عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على extra news، اليوم الخميس، أن مشروعات البتروكيماويات هي مشروعات القيمة المضافة، بمعنى أن الاستثمارات التي توضع في صناعة البتروكيماويات تستطيع من خلالها إنتاج صناعات صغيرة ومتوسطة، وجرى افتتاح 3 مشروعات في قطاع البتروكيماويات باستثمارات حوالي 72 مليار جنيه.

وأفاد بأن الطفرة التي حدثت في قطاعي التكرير والبتروكيماويات طفرات حقيقية، كما جرى إطلاق مبادرات أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي الفترة الماضية، وهما مبادرة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، فعدد المساكن التي جرى إدخال الغاز الطبيعي بها منذ عام 1981 وحتى الآن 13.5 مليون وحدة سكنية، بينما في الثماني سنوات الأخيرة بلغ عددها 7.3 مليون وحدة سكنية بمعدل 54%.

توصيل الغاز لـ 1451 قرية

ولفت أن وزارة البترول كانت لها نصيب في مبادرة حياة كريمة، حيث تستهدف توصيل الغاز الطبيعي لـ 1451 قرية بالمرحلة الأولى، جرى بالفعل توصيل الغاز لـ 203 قرية، مؤكدا أنه لابد في البداية بدخول الصرف الصحي للقرى ثم قطاع البترول.

تحويل 437 ألف سيارة للعمل بالغاز

وأشار إلى أن الهدف الأساسي للتوسع باستخدامات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات هو استفادة المواطن من الثروة البترولية، وكان هناك نوع من القفزات التي تحققت سواء في معدلات التحويل، ففي آخر 4 سنوات جرى تحويل كل عام 437 ألف سيارة.