سقوط المعلم «نونو» إمبراطور عصابات التسول بالشيخ زايد.. عنده مرسيدس

لا تدل هيئته سوى على رجل طيب، يرتدي الجلباب الأبيض أو الفلاحى وحول رقبته شال، وبين أصابعه سبحة، ولا يكف عن التمتمة، إنه «سيد. ك» 49 سنة ، الشهير بالمعلم نونو.

نشاط مريب

لا يعرف أحد نشاطه تحديدا، كل ما يعرفه الأهالي في منطقة أكتوبر أنه رجل طيب يحنو على الصغار ويصطحب المشردين منهم لإطعامهم وكسوتهم.

شيطان الشيخ زايد

لكن الرجل لم يكن سوى شيطان، ولم تكن هيئته سوى ستار لنشاطه الإجرامي في استدراج واستقطاب الأطفال واستخدامهم في أعمال التسول بمنطقة الشيخ زايد.

الدخل اليومي 23 ألف جنيه

بحسب التحريات التي أجرتها مباحث رعاية الأحداث فإن الرجل كان إمبراطورا يسيطر على أعمال التسول في المناطق الراقية بأكتوبر، محافظا على دخل يومي لا يقل عن 23 ألف جنيه حصيلة ما يجمعه الصغار، مقابل وجبة فراخ لكل منهم، ومكان للنوم، قبل أن تنكشف حقيقة الرجل الذي كان يستقل سيارة مرسيدس ويمر على الشوارع لتوزيع نفحاته.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام المتهم مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة باستقطاب الأحداث وتجميعهم لاستغلالهم في أعمال التسول واستجداء المارة وجمع القمامة، متخذاً من منطقة الشيخ زايد بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي بالمخالفة للقانون.

القبض على المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات قيادة أحد الأشخاص، مقيم بذات الدائرة وبصحبته 4 أطفال، وبسؤالهم قرروا بما جاء بالتحريات من استغلالهم في أعمال التسول وجمع القمامة، وبمواجهة المتهم أقر بأنه المسؤول عن استقطاب وجمع الأحداث واستغلالهم في نشاطه الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لعمل اللازم نحو المجني عليهم.