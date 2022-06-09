القبض على مسجل خطر يبيع الحشيش عبر «فيسبوك»

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لترويجه وبيعه المواد المخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.

ترويج عبر فيسبوك

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني والأمن العام) ومديرية أمن القاهرة، نشاط أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش والترويج له عبر إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، متخذا من منطقة مدينة نصر بالقاهرة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وسلاح أبيض.

وبمواجهته بالمضبوطات، أيد ما جاء بالتحريات، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.