فيلم «واحد تاني» لأحمد حلمي يحقق 399 ألف جنيه في دور العرض السينمائية أمس

حقق فيلم واحد تاني للفنان أحمد حلمي نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه في دور العرض السينمائية في عيد الفطر المبارك 2022، كما تصدر الإيرادات على مدار الأيام الماضية.

إيرادات فيلم واحد تاني

وحصد فيلم واحد تاني لأحمد حلمي أمس الخميس 399 ألف و232 جنيهًا في دور العرض السينمائية المختلفة، من إجمالي إيرادات حققتها السينمات أمس 756 ألف و88 جنيها، وذلك حسب البيان الصادر من شركة دولار فيلم للتوزيع.

أبطال فيلم واحد تاني

فيلم «واحد تاني» من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير كما يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم وهم: أحمد حلمي، سيد رجب، روبي، نور إيهاب، أحمد مالك، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف.

وطرح «حلمي» ضمن الحملة الدعائية للفيلم أغنية «الحركة دي» والتي لاقت استحسان كبير من قبل الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، واقتربت الأغنية من تحقيق 15 ونصف مليون مشاهد عبر موقع «اليوتيوب».

آخر أفلام أحمد حلمي

يذكر أن فيلم «واحد تاني» أعاد الفنان أحمد حلمي إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، منذ قدم آخر أفلامه «خيال مآته» الذي قدمه عام 2019، وشاركه بطولته كل من: منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، انتصار، وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.

أفلام دور العرض السينمائية

وهناك 3 أفلام أخرى تنافس «واحد تاني» في دورالعرض السينمائية خلال الفترة الحالية، وهي فيلم «العنكبوت» بطولة أحمد السقا ومنى ذكي، وإخراج أحمد نادر جلال، وفيلم «زومبي» بطولة علي ربيع، وحمدي الميرغني وهاجر أحمد وكريم عفيفي، ومن إخراج عمرو صلاح، فضلًا عن فيلم «فارس» بطولة الفنان أحمد زاهر.