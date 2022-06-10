القصة الكاملة لـ أب كبل ابنه المعاق بـ«جنزير» في بولاق.. «خايف عليه»

لم يمنعه المرض العقلي الذي يُعاني منه نجله الصغير صاحب الـ13 عاما من تعذيبه وتقييده بجنزير حديدي حتى يمنعه من التحرك دون إذنه، تجرد المتهم من دور الأب ومشاعر الإنسانية.

«الوطن» تستعرض القصة الكاملة لتقييد مُعاق بجنزير حديدي من جانب والده، والقبض على المتهم من جانب الأجهزة الأمنية بعد انتشار مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن تكبيل طفل داخل إحدى الغرف.

بداية الواقعة.. الأم تترك الطفل المُعاق مع والده

كانت الأم «ربة منزل» ترغب في زيارة أهلها في إحدى المحافظات الأخرى، لذا اضطرت إلى ترك ابنها صاحب الـ13 عاما والذي يُعاني من ضمور في المخ، مع طليقها «والد الطفل» ليبقى في منزله برفقة زوجته الجديدة في نفس المنطقة «بولاق الدكرور» في محافظة الجيزة.

الأب يكبل طفله المعاق من يده بجنزير حديد في السرير

لم يقبل الأب أن يبقى طفله من ذوي الاحتياجات الخاصة معه بالمنزل، وتجرد من كل مشاعر الرحمة والإنسانية، وترك ابنه داخل غرفة أعلى سطح العقار الذي يسكن به، تحتوي على سرير، وقيد طفله الصغير من يديه بجنزير حديدي في السرير.

الأم تتجه إلى قسم الشرطة وتبلغ بالواقعة

بعدما علمت الأم بالواقعة، اتجهت على الفور إلى قسم الشرطة وأبلغت عن الواقعة واتهمت والد الطفل «طلقها منذ 10 سنوات» بتقييد طفلهما من ذوي الاحتياجات الخاصة في السرير من خلال استخدام جنزير حديدي.

الأب يعترف بالواقعة: خفت يؤذي نفسه وأنا في الشغل

وانتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية إلى المنزل المشار إليه، وقابلت الأب المشكو في حقه، وقال والده إنه اضطر إلى فعل ذلك لأن والدته تركت الطفل له وذهب لزيارة أهلها، وأنه كان خائفاً عليه أن يؤذي نفسه أو أن يترك المنزل، لذا قيده في غرفة موجودة على سطح العقار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.