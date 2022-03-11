انقطاع وضعف المياه في ثلاث محافظات بسبب أعمال الصيانة الطارئة للخطوط

كشفت شركات مياه الشرب والصرف الصحي التابعة للقابضة للمياه بالمحافظات، عن انقطاع وضعف المياه في عدد من مناطق «الإسكندرية والقاهرة وبني سويف»، بسبب أعمال الصيانة الطارئة وعودة الضغوط إلى طبيعتها في 3 مناطق بالدقهلية بعد إصلاح الأعطال.

صيانة طارئة للخط الناقل للمياه قطر 700مم

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن انقطاع المياه اليوم بدءا من الساعة 11 مساءًا في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عمل الشركة بالدخيلة والعجمي وحتى الكيلو21 نظرا لأعمال الصيانة الطارئة للخط الناقل للمياه قطر 700مم، لافتا إلى أن الأعمال ستؤدي إلى ضعف المياه عن مناطق «القباري والورديان».

عودة الضغوط الطبيعية للمياه فور الانتهاء من عملية الصيانة

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن المياه سوف تعود إلى الضغوط الطبيعية فور الانتهاء من عملية الصيانة مطالبة المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع وفي حال وجود أي شكوي يجب الاتصال بالخط الساخن رقم 125 أو من الخط الأرضي أو على 035815700 أو علي الواتس اب برقم 01210767877

قطع وضعف المياه في 4 مناطق القاهرة

وكشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه بمنطقة الشرابية بالكامل وضعف المياه بمناطق «باب الشعرية – الظاهر – العباسية»، لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة الثانية عشر ظهر يوم غدٍ، السبت، الموافق الثاني عشر من شهر مارس الجاري 2022 وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل في نفس اليوم.

تحويل مسار خط مياه قطر 1200مم أسفل كوبرى غمرة

وأوضحت شركة مياه الشرب بالقاهرة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن سبب الانقطاع هو قيام الشركة بأعمال تحويل مسار خط مياه قطر 1200مم أسفل كوبرى غمرة.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب للتواجد بالمناطق المتأثرة

وأكدت الشركة أنها ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب للتواجد بالمناطق المتأثرة لافتة إلى أنه حال طلب المياه يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول.

استمرار ضعف ضخ المياه في مدينة الفشن حتي الثلاثاء المقبل

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف عن استمرار ضعف ضخ المياه بمدينة الفشن وضواحيها يوميا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءًا لمدة 5 أيام حتى الثلاثاء المقبل الموافق 15 شهر مارس الجاري بسبب قيام الشركة بأعمال تكريك أمام مأخذ محطة مياه الفشن الجديدة.

عودة المياه بعد الانتهاء من أعمال الصيانة في 3 مناطق بالدقهلية

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي عن عودة المياه إلى طبيعتها بمدينة المنصورة وجزء من مدينة طلخا بعد الانتهاء من أعمال صيانة طارئة بأحد خطوط المياه الرئيسية بمدينة المنصورة بشارع عبد السلام عارف ما استدعى إيقاف مرفق مياه شرق المنصورة ومرفق مياه ميت خميس ورافع مياه سندوب لمدة ساعتين.