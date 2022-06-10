ميرنا نور الدين تتصدر التريند بعد ظهورها الأخير.. والجمهور: نجمة مصر

تصدر اسم الفنانة ميرنا نور الدين تريندات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد أن شاركت جمهورها بآخر ظهور لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

إطلالة ميرنا نور الدين

ونشرت ميرنا نور الدين العديد من الصور لها عبر «إنستجرام»، وظهرت خلالها بإطلالة بسيطة، وهي ترتدي بنطلون جينر وتيشرت أسود، وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع إطلالتها، حيث علق أحد متابعيها: «الجميلة»، وعلق آخر: «نجمة مستقبل مصر الجديدة».

ميرنا نور الدين تشارك في مسلسل الاختيار 3

وكانت «نور الدين» تألقت الفترة الماضية في أكثر من عمل فني، حيث خاضت السباق الرمضاني الماضي 2022 من خلال مشاركتها في مسلسل «الاختيار» الجزء الثالث بدور بسمة وهي الفتاة التي يحبها الفنان أحمد عز خلال أحداث المسلسل، ويشارك في بطولة المسلسل كل من: كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

مشاركة ميرنا في مسلسل دايما عامر

كما شارك أيضا في بطولة مسلسل «دايمًا عامر» بطولة الفنان مصطفى شعبان، بدور «ميس فدوى»، والعمل يشارك في بطولته لبلبة، صلاح عبدالله، أحمد الشامي، عمرو عبدالجليل، أسما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مايك عادل، وإخراج مجدي الهواري.

آخر أعمالها السينمائية

يذكر أن آخر مشاركات ميرنا نور الدين السينمائية فيلم الجريمة الذي عرض الفترة الماضية في دور العرض السينمائية، وهو من بطولة أحمد عز، ماجد الكدواني، منة شلبي، سيد رجب، محمد جمعة، رياض الخولي، محمد الشرنوبي، حجاج عبدالعظيم.