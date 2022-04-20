تهديد والد ميرنا نور الدين في مسلسل دايما عامر الحلقة 19

شهد مسلسل دايما عامر الحلقة 19، تعرض الفنان محمد التاجي، الذي يجسد شخصية والد ميرنا نور الدين، للتهديد من قبل أحد الأشخاص، مطالبًا إياه بضرورة الابتعاد عن ما لا يعنيه داخل نطاق عمله، حتى لا تتعرض ابنته للأذى على أيديهم بسببه.

مسلسل دايما عامر الحلقة 19

وفي الوقت نفسه دخلت ميرنا نور الدين، التي تجسد شخصية ميس فدوى مدرسة مادة التربية الموسيقية في مدرسة رؤية الخاصة، في مشادة كلامية مع خطيبها عمرو، في أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 19، بعد اصطحابها إياه إلى إحدى الورش لتصليح بعض الآلات الموسيقية، الأمر الذي تسبب في غضبه.

مشادة بين ميس فدوى وخطيبها

ورفض خطيبها في مسلسل دايما عامر، الذهاب معها إلى مثل هذه الأماكن، وقال إنه يريد فقط الخروج بصحبتها في أماكن جيدة لجذب المتابعين على السوشيال ميديا باعتباره انفلونسر.

ومع عودة ميرنا نور الدين أو ميس فدوى، إلى المنزل، استقبلها والدها بلهفة وخوف شديدين بعد تهديده بتعرضها للإيذاء من قبل أحد الأشخاص، وحاولت أن تفهم منه سبب لهفته عليها، إلا أنه برر ذلك بسبب تأخرها عن ميعاد عودتها.