مصطفى شعبان ينقذ ميرنا نور الدين من ورطة في مسلسل دايما عامر الحلقة 22

أنقذ مصطفى شعبان، الذي يجسد شخصية عامر عبد الرازق، المشرف الاجتماعي بمدرسة رؤية الخاصة، في مسلسل دايما عامر الحلقة 22، ميس فدوى، مدرسة مادة التربية الموسيقية، وتقوم بدورها ميرنا نور الدين، من الورطة التي كان ستقع فيها بتدبير من طارق الطالب بالمدرسة.

مسلسل دايما عامر الحلقة 22

وفي أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 22، تلقت ميس فدوى، أو ميرنا نور الدين، اتصالًا هاتفيًا من أحد الأشخاص، يزعم أن له علاقة بتنظيم الحفلات، وحصل على رقم هاتفها من الطالب طارق، ويريد مقابلتها للاتفاق على عمل سويًا، وقام بإرسال مكان المقابلة «اللوكيشن».

عامر عبدالرازق يهدد طارق بسبب ميس فدوى

وبدورها اتصلت ميس فدوى، بزميلها عامر عبدالرازق، وحكت له تفاصيل المكالمة، إلا أنه حذرها من الذهاب لهذه المقابلة، طالبًا إياها بإرسال اللوكيشن، للذهاب بشخصه ومعرفة الهدف من هذه المكالمة.

وفوجئ الطالب طارق، خلال جلوسه مع شخص مجهول، وحديثه معه حول ضرورة الإيقاع بـ ميس فدوى في قبضته بطريقة ما، بوجود عامر عبدالرازق، الذي حذره من الاقتراب منها، وإلا سيرى وجهًا لم يره من قبل.