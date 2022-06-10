تعرف على رسوم المصروفات الدراسية لصفوف المراحل الأولى وطرق السداد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء تحصيل المصروفات الدراسية من يوم 3 يوليو المقبل، حيث يسدد طلاب وطالبات المدارس بكافة المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدي إليهم وفقا للمادة الأولى بقرارها التابع رقم 119 لسنة 2021.

وفيما يلي، تستعرض «الوطن»، تفاصيل سداد المصروفات الدراسية للصفوف الأولى في مختلف المراحل الدراسية، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم في بيان لها.

كيفية دفع مصروفات الصفوف الأولى الدراسية

يكون الدفع بداية من 3 يوليو في مختلف مكاتب البريد، لذا طالبت وزارة التربية والتعليم جميع الطلاب وأولياء الأمور بسرعة الانتهاء من تسجيل نتائج الامتحانات لجميع الطلاب الذين اجتازوا المراحل السابقة سواء كان منتظم أو عمال أو منازل للعام الدراسي 2021 - 2022.

وجاءت مصروفات ورسوم الأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي:

رسوم مصاريف الصفوف الدراسية

الصف الأول لرياض الأطفال 305 جنيهات.

الصف الأول الابتدائي 305 جنيهات.

الصف الأول الإعدادي 205 جنيهات.

الصف الأول الثانوي الفني 220 جنيها.

الصف الأول الثانوي العام 520 جنيها.

التعليم تطالب بسرعة تسجيل البيانات

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يجب على جميع الطلاب سرعة التسجيل لمن تجاوزوا المراحل الدراسية السابقة من عام 2021، حيث يتم تسجيل النتائج من خلال التطبيق الإلكتروني المعد لهذا الغرض تمهيدا للاعتماد الإلكتروني لنتائج الامتحانات وتحديث بيانات نقل الطلبة الصفوف الاعلى من خلال النظام الإلكتروني الخاص بذلك.

ومن المقرر وفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم بدء تسجيل النتائج يوم الأحد 12 يونيو وحتى الخميس 30 يونيو الجاري، مع التأكيد على قيام المدارس بالمراجعة والتدقيق لبيانات الطلاب عند تسجيل نتائج الامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، إنه لا يجوز تحصيل أي نوع آخر من الرسوم أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية دون وجه حق وعلى غير المذكور في المادة 119 لسنة 2021.