ضبط مدير مدرسة بسوهاج استولى على المصروفات الدراسية: الأهالي بلغوا عنه

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من 5 أشخاص بسوهاج حول تورط مدير إحدى المدارس بسوهاج في تحصيل مبالغ مالية منهم قيمة مصروفات دراسية لأبنائهم والتحصّل عليها لنفسه.

التحريات: مدير المدرسة استغل موقعه الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأنَّ المشكو في حقه يستغل موقعه الوظيفي على النحو المشار إليه.

المتهم يعترف باستيلائه على مصروفات الطلاب المدرسية

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقرّ بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.