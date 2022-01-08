خصومات المصروفات الدراسية حال التحويل من جامعة خاصة لأخرى.. تعرف عليها

يترقب المئات من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة 2021-2022، الاجتماع الدوري المقبل للمجلس برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات، أبرزها مقترحات تخفيض الحدود الدنيا للالتحاق بالجامعات الخاصة عن الحدود السابقة المعلنة، وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن الموعد المقترح لفتح باب التقدم للالتحاق بالجامعات الخاصة هو 5 فبراير المقبل، وأن التقديم بالكليات سيكون على الأماكن المتاحة بمختلف الجامعات، منوهة إلى أن كليات الهندسة والصيدلة والطب أبرز الكليات التي يرغب الطلاب في الالتحاق بها.

خصم 10% في حال إتمام التحويل خلال إجازة نصف العام

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك عدد من التوصيات مقدمة من قبل مجلس شؤون التعليم والطلاب بالجامعات الخاصة، برئاسة الدكتور محمد حلمي الغر، رئيس المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، لمناقشتها في اجتماع المجلس المقبل والبت فيها، وكذلك نسب الخصومات المتوقع تطبيقها على الطلاب الراغبين في التحويل، تتمثل في: «في حال التحويل بين جامعة وأخرى يحق للطالب استرداد مصروفات الفصل الدراسي الثاني فقط في حال سدادها سلفا على أن يتم خصم 10% في حال إتمام التحويل خلال إجازة نصف العام ويزداد الخصم إلى 50% في حال إتمام التحويل في خلال أسبوعين من بدء الدراسة، ويزداد الخصم إلى 100% بعد ذلك».

الجامعات: انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول الأسبوع الجاري

وفي السياق ذاته، أنهت الجامعات الخاصة استعدادتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021-2022 المقرر انطلاقها خلال الأسبوع الجاري بمختلف الكليات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، مع التشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الجامعة، والتأكيد على ضرورة أن تكون الامتحانات إلكترونية بنظام البابل شيت، وضرورة التأكيد على الدخول للجامعة للمطعيمن فقط.