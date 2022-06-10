وليد العسل: حمو بيكا يتعامل بالكيلو وتعاوني معه خطأ كبير.. «فيديو»

عبَّر الفنان العراقي وليد العسل عن استيائه من التعاون مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، لافتا إلى أن الأخير يتعامل بشكل سيئ للغاية.

وليد العسل: أخطأت في اختيار حمو بيكا بسبب سلوكياته

وأشار العسل في لقائه على قناة «أوربت» ببرنامج القاهرة اليوم الذي يقدمه الفنان إدوارد والإعلامية نانسي مجدي، إلى أن سبب اختياره للغناء في مصر كونها حاضنة لكل المواهب العربية، مؤكدًا أن اختياره للانطلاق بمصر من بوابة مطرب المهرجانات حمو بيكا كان أمرا خاطئا للغاية بسبب سلوكيات الأخير.

وخرج العسل لأول مره عن صمته في موضوع خلافه مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، مشيرا إلى أن الموضوع عنده بالكيلو، ليؤيده إدوارد قائلا: «مالقيتش غير حمو بيكا توصل منه الفن العراقي».

واختتم العسل قائلاً: «أتمنى أن أضع بصمتي في عالم الفن المصري من خلال أغنيات جديدة تتماشى مع الذوق العام وتصل إلى قلوب الجماهير».

وكان العسل قد شارك حمو بيكا في ديو غنائي طرح مؤخرًا حمل اسم «قمر وجهك»، وقد وصلت عدد مشاهداته إلى نصف مليون.

حمو بيكا ممنوع من الغناء فى مصر

يذكر أن مؤدي المهرجانات حمو بيكا ما زال حتى الآن ممنوعا من الغناء فى مصر من قبل نقابة الموسيقيين، حيث إنه سقط في آخر اختبارات الأصوات وعلى إثرها قامت النقابة بمنع منحه تصاريح الغناء مطلقا، ما أدى إلى قيامه بإحياء حفلات بعدد من الدول العربية منها السعودية والإمارات والكويت، كما أنه حرر عقدا على إحياء حفلات عدة في الإمارات خلال فصل الصيف لهذا العام.