خطوات توفير الكهرباء في المنزل.. منها ضبط التكييف على درجة حرارة 25

كشف جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن كيفية توفير الكهرباء في المنزل لتقليل استهلاك التيار الأمر الذي يترتب عليه خفض قيمة الاستهلاك وتحديدًا مع زيادة الأحمال بفضل تشغيل التكييف والمراوح؛ نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في الوقت الراهن والتي تصل غدا لذروتها، حيث تسجل في القاهرة 43 وأسوان 45 درجة مئوية.

وكثرت خلال الدقائق القليلة الماضية عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» حول كيفية توفير الكهرباء في المنزل ونصائح المرفق بهذا الشأن والتي نرصدها في التقرير التالي:

توفير الكهرباء في المنزل

1- يجب في حال الرغبة في تشغيل تكييف أن يتم ضبطه على درجة حرارة 25، ما يساهم في توفير استهلاك الكهرباء في المنزل.

2- عند تشغيل غسالة الأطباق فيتم ذلك مرة واحدة في نهاية اليوم.

3- يجب تجنب وضع الطعام الساخن في الثلاجة، فمن الأفضل الانتظار حتى يبرد.

4- ضرورة تجنب فتح الفرن أكثر من مرة عند تحضير الطعام، لأن ذلك يخفض درجة الحرارة مما يستهلك طاقة أكثر.

5- يفضل تشغيل الغسالة بكامل حمولتها، لأنها تستهلك نفس كمية الكهرباء مهما كانت الحمولة، وضبط درجة حرارة الغسالة على 40 درجة مئوية.

6- يفضل تشغيل المروحة بدلًا من التكييف إذا كانت حالة الطقس مقبولة، وليس شديد الحرارة.

7- يفضل تجميع الملابس وكيها مرة واحدة أو مرتين بالأسبوع.

8- يجب ترتيب الأطعمة داخل الفريزر ووضعها بجانب بعضها لملء الفراغات، لتجنب إهدار الفريون مما يستهلك كهرباء أقل.

9- يجب إزالة الثلج المتراكم من الثلاجة لأن تراكمه يجعل الثلاجة تعمل بكفاءة أقل وتستهلك كهرباء أكثر.

10- في حال كان هناك ضرورة لتشغيل السخان، فإنه يجب قبل استخدامه بنصف ساعة ضبط درجة الحرارة من 50 حتى 60 درجة مئوية وفق مرفق الكهرباء.