قطع الكهرباء عن امتحانات تجارة الإسكندرية.. والعميد: «تعاملنا سريعاً»

شهد عدد من قاعات الامتحانات فى مجمع كليات العلوم الإنسانية بجامعة الإسكندرية «المجمع النظري» قطع التيار الكهربائي لمدة تجاوزت الساعة، بحسب ما ذكره الطلاب وعدد من أعضاء هيئة التدريس، الأمر الذي ترتب عليه تأخير بدء امتحانات بعض الطلاب فى كلية التجارة، ومقر امتحاناتهم في بدروم كلية التربية.

ظلام في لجنة امتحان طلاب قسم الإدارة

ونشر طلاب فى كلية التجارة جامعة الإسكندرية، منشورات تكشف انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من قاعات الامتحان، وجاء فى المنشور أنه داخل مبنى كلية التربية لجنة البدروم، لم يتسلم الطلاب أوراق الامتحانات حتى الساعة العاشرة، على الرغم من أن موعد الامتحان فى تمام الساعة التاسعة صباحاً، بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المبنى، خاصةً وأن البدروم عبارة عن ظلام دامس، مطالبين بحل ضروري وعادل دون أي ظلم.

وجاء ذلك على هامش أداء طلاب قسم الإدارة فى كلية التجارة، امتحانهم اليوم الخميس، في مادة المحاسبة الإدارية، في تمام التاسعة صباحاً، وتأخرت عملية بدء الامتحانات وعدم توزيع أوراق الأسئلة والإجابة، كما تأثر بعض طلاب قسم الجمارك بانقطاع التيار الكهربائي، وتأخر موعد بدء الامتحان.

تباين آراء الطلاب حول انقطاع الكهرباء

وتباينت آراء الطلاب حول الأمر، ما بين ما انتقد ذلك الأمر، وأرجع إليه تعكير صفو الامتحان وإعاقة للحل، حيث أكدت «سمر علي»، إحدى الطالبات، أنها شعرت بتوتر شديد نتيجة طول فترة انقطاع التيار الكهربائي، وبسبب توقف عمل المراوح، فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.

بينما رأى طلاب آخرون أن الأمر لم يتسبب في مشكلة، حيث أكد «محمد حسام»، أحد الطلاب، أنهم تمكنوا من أداء الامتحانات بعد فتح النوافذ، وإضاءة الكشافات.

عميد الكلية: «تعاملنا مع الموقف سريعاً»

من جانبه، أكد الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، أن انقطاع التيار الكهربائي أمر طارئ، وأنه تم التعامل مع الأمر في وقت وجيز، وأضاف أنه تم عقد الامتحانات، وتوزيع أوراق الأسئلة بعد عودة التيار الكهربائي، ولا توجد أي أزمة، وشدد على أن كل طالب سيأخذ حقه ولن يضار أحد من الطلاب نتيجة انقطاع الكهرباء عن لجان الامتحانات.