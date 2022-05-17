رصيد الإجازات السنوية لموظف يعمل بنظام «نصف المدة».. يتقاضى 65% من أجره

منح قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية العديد من المزايا للعاملين المخاطبين بالقانون، مع وضع ضوابط وشروط تحدد آلية التنفيذ، ومنها حق الموظف الحكومي له الحق في العمل جزء من الوقت الأصلي لساعات العمل، وذلك بناء على طلب من الموظف للعمل بهذا النظام، وذلك بعد تقديم طلب للسلطة المختصة.

العمل بنظام نصف المدة

هناك تساؤلات عديدة بشأن حقوق الموظف الحكومي في الإجازات الاعتيادية حالة التعامل بنظام نصف المدة أو جزء من الوقت، وهو السؤال الذي يجيب عنه القيادي العمالي مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وقال «البدوي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّه من أجل تمتع الموظف الحكومي بإمكانية العملة لمدة من الوقت في وظيفته وفقًا لقانون الخدمة المدنية، فإنه يجب موافقة السلطة المختصة فهي المسؤولة عن الموافقة أو عدم الموافقة على طلب العمل جزء من الوقت.

وأضاف أنَّ الأمر ليس إلزاميًا ولكن الأمر اختياري بالنسبة للجهة المختصة وفقًا للقواعد التي تضعها، موضحًا أنَّ على الموظف التقدم بطلب للعمل جزء من الوقت، وأن يعمل 3 أيام في الأسبوع أيًا كان عدد أيام العمل داخل وحدته.

نصيب الموظف من الإجازات الاعتيادية

وأكّد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنَّه وفقًا لمواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، فإن الموظف يستحق 65% من الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة، لافتًا إلى أنَّه يتمّ تخفيض المرتب على أساس الأجر الكامل، إذ تدخل المدة بالكامل ضمن اشتراك الموظف، ويكون راتب الموظف بحساب النسبة هو 65% من أجره الوظيفي والمكمل.

ونصت المادة 51 من قانون الخدمة المدنية على أن تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتي: «يستحق الموظف إجازة لمدة 30 يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج، والموظفة تستحق إجازة وضع 4 أشهر بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، وغيرها من الإجازات الخاصة بالموظف المخالف لمريض بمرض معد، وإصابة العمل، وللدراسة».