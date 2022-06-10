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محمود مسلم

«السكة الحديد» تخفض سرعة القطارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة

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توفيق شعبان
03:31 م | الجمعة 10 يونيو 2022
قطار

قطار

اتخذت السكة الحديد عدة إجراءات، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، حفاظا على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات بجميع الخطوط.

وأصدرت السكة الحديد تعليماتها لسائقي القطارات بتخفيض سرعة القطارات، بجميع الخطوط لارتفاع درجة الحرارة والتي تؤثر على القضبان والمعدات، موضحة أن هذا الإجراء ضروري لتفادي أي طارئ.

وتؤكد الهيئة أنه يتم التنسيق لمعرفة درجات الحرار بشكل يومي ومدى تأثيرها على الخطوط، من خلال غرفة الطوارئ المخصصة وتؤكد الهيئة أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجه البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل.

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بقلم توفيق شعبان