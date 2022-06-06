تذاكر مدعمة لقطارات السكة الحديد.. فئات مجانا وأخرى بنصف الثمن

تمنح وزارة النقل والمواصلات متمثلة في الهيئة القومية للسكك الحديدية، تخفيضات على تذاكر القطارات، وذلك وفقًا لدور الهيئة الاجتماعي في نطاق تسهيل الخدمات لمختلف فئات المجتمع، تخفيفًا للأعباء المالية والاجتماعية لمستقلي القطارات، فهناك فئات لا يدفعون سعر التذكرة، وفئات أخرى تدفع نصف ثمن التذكرة.

الفئات التي تستقل القطارات مجانا

تصرف تذاكر السفر بشكل مجاني لمرضى السرطان والأورام، ومرافقيهم وذلك في حالة كون المريض عمره أقل من 10 سنوات، ويتم صرف تصاريح سفر «كارت ذكي» لمرضى السرطان، ويوضح به بيانات ومعلومات للمريض وصورته، وأيضًا الإيصال المرفق الذي يوضح به محطات القيام والوصول، وتكون ملونة باللون الأخضر.

كما أن هناك تخفيضات بنسبة 10% تشمل كافة القطارات الأسباني والفرنساوي والدرجة الثانية المكيفة، ولكن بشرط وجود تقرير طبي معتمد من المستشفيات المعنية بذلك، لتقوم الهيئة القومية للسكة الحديد بصرف الكارت الذكي سنويًا، في بداية كل عام من الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات بقطاع المسافات الطويلة بالهيئة.

كما يتم التعامل على شبابيك التذاكر لصرف المقاعد والأماكن المخصصة لمرضى السرطان من خلال الكارت الذكي الذي يحمله، لأن كل كارت يحمل معلومات وبيانات ومحطات القيام والوصول الخاصه بحامله، ويسمح الكارت بحجز رحلة واحدة فقط يوميًا، أما مريض السرطان الذي عمره فوق 10 سنوات يحجز له مقعد واحد فقط بدون مرفق وذلك بقطارات الدرجة الثانية.

الفئات التي تستقل القطارات بنصف ثمن التذكرة

وتستخرج اشتراكات للمكفوفين ومرافقيهم وأيضًا لذوي الهمم، بتخفيض يصل لـ50%، أي نصف التذكرة، وذلك بالقطارات المكيفة وغير المكيفة، ويتم استخراج كارت ذكي لهم بموجب البطاقة الشخصية التي تصدر لهم من قبل وزارة التضامن الإجتماعي، ويصرف لهم اشتراكا واحدا فقط ويكتب عليه اسم المرافق، وتكون أجرة تذكرة المرافق نفس أجرة الكفيف أو صاحب القدرات الخاصة.