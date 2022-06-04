السكة الحديد تفعّل نظام البصمة للعاملين بطوائف التشغيل وورش الصيانة

أعلنت هيئة السكة الحديد تفعيل نظام البصمة على جميع العاملين في طوائف التشغيل والوظائف الحرجة وورش الصيانة، لإثبات الحضور والانصراف بين جموع العاملين، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

تفعيل البصمة في السكة الحديد للحفاظ على سير العمل

كشف مصدر في هيئة السكة الحديد، تفعيل البصمة على جموع العاملين بالهيئة في طوائف التشغيل والوظائف الحرجة وورش الصيانة التابعة للهيئة، مؤكدا أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قرر تفعيل البصمة، للحفاظ على خطة انتظام العمل على جميع طوائف التشغيل، لعدم حدوث أي معوقات تؤثر على سير التشغيل، ولتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، على مدار ساعات اليوم.

تفعيل نظام البصمة لتحقيق الانضباط في السكة الحديد

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إنَّ نظام البصمة تم تفعيله داخل جميع طوائف التشغيل والوظائف الحرجة وورش الصيانة، لتحقيق الانضباط داخل السكة الحديد، لافتا إلى أن الهيئة تدرس حاليا تطبيق قرار نظام البصمة لقائدي القطارات ومساعديهم، منوها إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

لن نخفف إجراءات كورونا داخل المحطات والقطارات

وأضاف المصدر، أنَّ هيئة السكة الحديد، لن ولم تخفف من إجراءات فيروس كورونا داخل المحطات وعربات القطارات، مؤكّدًا أنَّ الهيئة تنفذ جميع الإجراءات المشددة من خلال تعقيم المحطات وتطهير القطارات، إضافةً إلى إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنَّ حركة القطارات منتظمة على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، منذ صباح اليوم، دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل.