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السكة الحديد: بوابات إلكترونية بمحطة بشتيل لمنع التهرب من تذكرة القطارات

كامل الوزير: إنشاء فندق 4 نجوم لخدمة رواد محطة بشتيل الجديدة

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توفيق شعبان
09:46 ص | السبت 04 يونيو 2022
أحد قطارات السكة الحديد الجديدة - صورة أرشيفية

أحد قطارات السكة الحديد الجديدة - صورة أرشيفية

أكّد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أنَّ الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد، تواصل العمل على تنفيذ محطة بشتيل الجديدة، دون وجود أي معوقات تؤثر على تنفيذ الأعمال الإنشائية والمدنية، لتقديم خدمات مميزة لأهالي الصعيد، إذ أن محطة بشتيل ستكون مخصصة لقطارات خط الصعيد، مشيرًا إلى أنَّ جائحة فيروس كورونا، لم يكن لها أي تأثير سلبي على تنفيذ المشروع.

انتهاء أعمال محطة بشتيل الجديدة نهاية 2022

وقال الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّ أعمال محطة بشتيل الجديدة ستنتهي أواخر 2022، لتكون جاهزة للافتتاح، لافتًا إلى أنَّ المحطة ستكون مربوطة بكل وسائل المواصلات للنقل لكل مناطق القاهرة، حيث يتم إنشاء المحطة الجديدة بشكل نموذجي على الطراز الفرعوني، موضحا أنها ستخدم جموع ركاب خط الصعيد، وستكون محطة نموذجية، وجميع الأعمال تتم على قدم وساق.

بوابات إلكترونية بمحطة بشتيل الجديدة

وأوضح وزير النقل، أنَّه تمّ تركيب بوابات إلكترونية بمحطة بشتيل الجديدة، لمنع تهرب الركاب من دفع قيمة تذكرة القطارات، منوهًا إلى أنَّ المحطة ستكون بمنزلة مجمع كبير يضم وحدات سكنية ومولًا تجاريًا، إضافةً إلى إنشاء فندق 4 نجوم لخدمة رواد المحطة، مؤكّدًا أنَّ المحطة  سيتم ربطها بكل وسائل المواصلات للنقل لكل مناطق القاهرة، وسيتمّ إنشائها بشكل نموذجي.

محطة بشتيل تخدم 170 ألف راكب يوميًا

وأشار الوزير، إلى أنَّه من المتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بمحطة بشتيل الجديدة 170 ألف راكب يوميا، مؤكدا أن المشروع أتاح منذ بداية تنفيذه حتى الآن 3500 فرص عمل بصفة مباشرة وغير مباشرة، ومن المتوقع زيادتها في فترة ذروة العمل بالمشروع إلى 7 آلاف فرصة عمل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، منوهًا إلى أنَّ المحطة ستعمل على تخفيف الزحام بمحطة مصر برمسيس، وأن القادم من أسوان يستطيع الحجز من أسوان للمونوريل، ويصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والعودة بنفس الطريقة.

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