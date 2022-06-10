الأمن يكشف تفاصيل واقعة إلقاء حجارة على أتوبيس ينقل أوراق امتحانات

كشفت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر «فيس بوك»، متضمناً قيام أحد الأشخاص بإلقاء حجارة على أوتوبيس خاص بنقل أوراق امتحانات المرحلة الثانوية الصناعية في محافظة الشرقية.

إلقاء حجارة على أتوبيس خاص بأوراق امتحانات الثانوية الصناعية

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، متضمناً قيام أحد الأشخاص بإلقاء حجارة على أوتوبيس خاص بنقل أوراق امتحانات المرحلة الثانوية الصناعية بالشرقية.

5 طلاب أحدثوا تلفيات في زجاج الأتوبيس

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجارى تبلغ لمركز شرطة أولاد صقر بالشرقية من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين «أتوبيس نقل أوراق إجابات إمتحانات المرحلة الثانوية الصناعية بالشرقية»، تمكنها من ضبط 5 طلاب من الذين يؤدون الإمتحان لقيام أحدهم برشق الأتوبيس المشار إليه بالحجارة، مما أدى لحدوث تلفيات بزجاج الحافلة.

الطلاب يوضحون السبب: شدة المراقبة داخل الإمتحان

وبمواجهتهم قرروا بأنه عقب خروجهم من الإمتحان وتوجههم لمحل إقامتهم شاهدوا الأتوبيس المشار إليه فقام أحدهم بإلقاء قطعة حجرية على الزجاج مما تسبب فى إحداث تلفيات به، وعللو ذلك بسبب شدة المراقبة داخل الإمتحان، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.