الداخلية توجه ضربة موجعة لتجار الكيف في 3 محافظات.. «سقوط 11 بكوكتيل مخدرات»

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تتكون «5» عناصر إجرامية لعدد ثلاثة منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة الدقهلية، تخصص عناصرها في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ضبط كوكتيل مخدرات

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني - الأمن العام» وبالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية، تم استهداف المتهمين وأمكن ضبط «3 عناصر إجرامية» منهم، حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية وبحوزتهم «كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلوجراما – 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات – كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش – فرد خرطوش وعدد 9 طلقات من ذات العيار – دراجة نارية بدون لوحات معدنية – سلاح أبيض – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة».

ضبط مخدرات بحوزة 3 أشخاص بالقاهرة

كما تمكنت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة، بدائرة قسم شرطة الشروق، من ضبط «3 أشخاص - مقيمين بمحافظة القاهرة» حال استقلالهم إحدى السيارات قيادة أحدهم، وبحوزتهم «كمية من مخدر الحشيش وزنت 1٫700 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة».

ضبط أسلحة نارية وبيضاء ومواد مخدرة في دمياط

وفي واقعة أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، من ضبط 4 عناصر إجرامية، لهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة – دمياط؛ لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة كفر سعد بدمياط مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعثر بحوزة المتهمين على «بندقية آلية – بندقية خرطوش – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر البانجو وزنت 35 كيلوجراما – كمية من مخدر الهيروين– كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلوجرام – سلاح أبيض – 3 هواتف محمولة – مبلغ مالى – دراجة نارية – مركبة توك توك».

ضبط 6 كيلو حشيش بالقاهرة

وذكر بيان الداخلية، أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة؛ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهوا بإحدى السيارات وبفحص قائدها تبين أنه «تاجر سيارات، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية، ولا يحمل ثمة تراخيص للسيارة المشار إليها، وبحوزته «كمية من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلوجرامات – مبلغ مالي – هاتف محمول».

بمناقشته المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.