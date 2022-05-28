أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 28 مايو 2022 في الأسواق

يتابع الكثيرون بشكل يومي تقريبًا أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المحلية، خاصة في ظل تحرك الأسعار العالمية الخاصة بالمواد الخام التي تصنع منها الحديد، بسبب الأزمات العالمية ومنها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

أسعار الحديد والأسمنت

وفي هذا الصدد، يقدم موقع «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، أسعار الحديد والأسمنت وأسعار مواد البناء في السوق المصري اليوم السبت، الموافق 28 مايو الجاري، وفق نشرة أسعار شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، والتي جاءت كالآتي:

سعر طن الحديد

واستقر سعر طن الحديد في السوق المصري منذ الأسبوع الماضي ليتراوح ما بين 19 ألف جنيه و19400 جنيها للطن الواحد، وذلك تسليم من المصنع، ولا يشمل تكلفة النقل والعمال ومكاسب تجار الجملة، وجاء سعر الحديد كالآتي:

وصل سعر طن الحديد 19 ألف جنيه في شركة حديد الكومي، والمعادي، والعشري، ومصر ستيل، بينما ارتفع سعر الطن بمقدار 100 جنيه، ليصبح 19100 جنيها للطن في شركات حديد سرحان، وعطية، والمراكبي، وسجل حديد العتال حوالي 19 ألفا و200 جنيها للطن، بينما حديد المصريين بنحو 19270 جنيها للطن، وفي شركة حديد عز وبشاي وصل سعر الطن حوالي 19400 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم

أما سعر طن الأسمنت فسجل اليوم في السوق المحلي بين 1140 جنيهًا إلى 1215 جنيها، وتأتي الأسعار كالآتي:

- الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري بني سويف» 1140 جنيهًا.

- مصر للأسمنت قنا «المسلة» 1150 جنيهًا.

- أسمنت سيناء «سيناء 42.5» بسعر 1145 جنيهًا.

- اسمنت وادي النيل بسعر 1160 جنيهًا.

- شركة المنيا للأسمنت «المعلم» بسعر 1150 جنيهًا.

- الشركة العربية للأسمنت «المسلح» بسعر 1170 جنيهًا.

- الشركة العربية للأسمنت «النصر» بسعر 1150 جنيهًا.

- شركة أسمنت حلوان سجل 1215 جنيهًا.

-لافارج للأسمنت، سجل سعر الطن 1170 جنيها.

-العريش للأسمنت، «العسكري» سجل سعر الطن 1140 جنيها.

- أما في شركة السويدي، فسجل سعر الطن 1185 جنيها.

أسعار الجبس

وجاء سعر طن الجبس في الأسواق المحلية، الذي استقر بشكل كبير ليحافظ على نفس أسعاره منذ عدة أشهر ليباع سعر الجبس في شركة السويس بسعر 580 جنيها، وفي العامرية وجبس مصر سيناء بسعر 650 جنيها، وفي المعمار سعر 690 جنيها، وشركة سيناء بسعر 850 جنيها.