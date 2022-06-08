محافظ البحر الأحمر يفتتح شاطئ العائلات على مساحة 7350 متراً بالغردقة

افتتح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الأربعاء، وبحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، شاطئ «العائلات 2»، في مدينة الغردقة، ويقع بشارع الكورنيش، ومقام على مساحة أكثر من 7 آلاف متر مربع، بتكلفة التطوير بلغت نحو 10 ملايين جنيه، بتمويل من المحافظة، وإشراف مديرية الإسكان على الأعمال الإنشائية، ويضم الشاطئ عدداً من الكافتيريات، وحديقة أطفال، وكافتيريات، وشاشة عرض عملاقة.

توجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة الغردقة على أعلى مستوى

وأوضح محافظ البحر الأحمر، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح الشاطئ العام للعائلات، إلى أن التوسع في إنشاء الشواطئ العامة يأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بخلق أكثر من متنفس ترفيهي للأهالي بزيادة عدد الشواطئ العامة، لافتاً إلى أن كل عمليات التجميل والتطوير التي تجري حالياً في الغردقة، تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة الغردقة لتكون على أعلى مستوى.

مخطط استراتيجي جديد لمدينة الغردقة على 3 مراحل

كما تأتي ضمن المخطط الاستراتيجي الجديد لمدينة الغردقة، وهو المخطط الذي تم الإنتهاء من مرحلتيه الأولى والثانية، وتشمل مرحلته الثالثة تنفيذ حزمة مشروعات في مختلف القطاعات، منها إعادة الوجه الجمالي والحضاري، وتطوير الشواطئ العامة والممشى السياحي، وذلك تزامناً مع عودة وزيادة الحركة السياحية إلى الغردقة.

افتتاح شاطئ العائلات بالغردقة

ومن جانبه، أشار أشرف فؤاد، مدير عام شاطئ «العائلات 2»، إلى أن الشاطئ الذي افتتحه محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، يُعد امتداداً لشاطئ «العائلات 1»، ضمن خطة تطوير الشواطئ العامة بالغردقة، لافتاً إلى أن الشاطئ مقام على مساحة مساحة 7350 متراً مربعاً، ويضم عدداً من الكافتيريات وحديقة أطفال وشاشة عرض عملاقة، إضافة إلى عدة خدمات أخرى.

تجهيز سيارة إسعاف وطاقم إنقاذ للمصطافين

وأضاف «فؤاد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشاطئ العام يستقبل الأعضاء بالمجان، ومتاح الدخول لغير الأعضاء برسم دخول 50 جنيهاً للفرد شاملة الكراسي والشماسي واستخدام الشاطئ، لافتاً إلى أن فرق من الإنقاذ البحري تؤمن المصطافين طوال مدة بقائهم على الشاطئ، بالإضافة إلى سيارة إسعاف لتأمين المصطافين، والتدخل السريع حال تعرض المواطنين لأي إصابات، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، أو التعرض للغرق، خاصةً في ظل الزحام الشديد للمواطنين على الشواطئ العامة.

وشهدت مدينة الغردقة توافد الآلاف من المواطنين على الشواطئ العامة والفنادق والمنتجعات السياحية، حيث تمتد شواطئ المدينة بطول 40 كيلومتراً، على طول الساحل، بداية من منتجعات «الجونة» ومنطقة «هاواي» شمالاً، حتى مناطق سهل حشيش ومكادي بيتش جنوباً، وتضم ما يقرب من 150 فندقاً ومنتجعاً سياحياً، إضافة إلى عدد من الشواطئ الخاصة.